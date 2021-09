Campagna vaccinale, Figliuolo: “raggiunto l’80% nelle prime somministrazioni”! Questa la situazione

Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Covid Figliuolo in visita all’hub vaccinale Amazon a Passo Corese in provincia di Rieti, nel Lazio:

“Oggi è un bel giorno perché abbiamo appena raggiunto e di poco superato l’80% delle prime inoculazioni: è un traguardo importante perché ci dice che a fine settembre raggiungeremo 80% di platea interamente vaccinata ovvero 43milioni e 200mila cittadini dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale.

C’è preoccupazione su quel milione e 800mila cittadini tra i 50-59 anni non ancora vaccinato e anche se abbiamo raggiunto l’82% delle prime inoculazioni questo potrebbe non bastare: il mio appello è a queste persone anche se c’è stata una ripresa della campagna vaccinale negli ultimi giorni con oltre 10mila prime inoculazioni al giorno per questa fascia età.

Sui giovani siamo avendo ottimi risultati: su 100mila prime inoculazioni di ieri il 30% ha riguardato la fascia 12-19 anni, a livello complessivo vanno bene le prime inoculazioni anche se per i 12-15enni siamo al 50% di prime dosi ma questa è l’ultima categoria per cui è stata attivata la campagna per cui è solo una questione di tempi.

Noi vogliamo che la scuola parta in presenza.

È importante per lo sviluppo sociale dei nostri giovani che se lo meritano, anche per un senso di equità rispetto alle tante famiglie che hanno difficoltà nel connettersi. Poi la scuola è maestra di vita.

Sugli over 80 invece siamo ad oltre il 95%: su 4 milioni e 555mila ne mancano 250mila, pochi paesi al mondo hanno raggiunto questo risultato.

Si partirà con la terza dose a settembre per gli immunocompromessi, una platea di tre milioni di persone, poi a seguire si andrà sugli anziani e sui sanitari e poi vedremo.

In merito alla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale io dico che noi dobbiamo convincere.

Le decisioni si prendono sulle evidenze se riusciamo a scalfire lo zoccolo duro ne prendiamo atto, se non ci riusciamo e si arriva a una percentuale dove bisogna fare di più i decisori sapranno cosa fare.

Per quanto riguarda la possibilità che il Green pass venga eliminato dopo il raggiungimento di una quota soddisfacente di vaccinati il generale se la scienza dice che la la salute pubblica è assicurata si faranno delle scelte.

Quello che è stato fatto è per far stare meglio tutti e per fare in modo che la generosità di chi si è vaccinato non vada compromessa da altri che in maniera egoistica attendono gli effetti di non si sa che cosa.

Rinnovo ancora una volta l’invito a tutti a vaccinarsi, perché il nostro Paese è vicinissimo all’immunità di gregge; il Lazio ha appena raggiunto l’80% delle persone immunizzate, al livello nazionale questa percentuale verrà raggiunta entro il mese di settembre.

Per questo mi rivolgo a chi non ha ancora fatto il vaccino, nella speranza che chi ha ancora dei dubbi si convinca che il vaccino è necessario”.

