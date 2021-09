Basilicata: fornitura gratuita dei libri di testo e sostegno alle aziende agricole. Ecco come fare domanda

E’ on line, sul portale della Regione Basilicata, il numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n.70.

Fra gli atti pubblicati la delibera di giunta regionale che consente alle aziende della Basilicata di richiedere per il 2021 la maggiorazione del 20 per cento sull’assegnazione del carburante agricolo necessario alle operazioni di lavorazione del terreno e di attingimento di acqua.

La domanda va fatta entro il prossimo 15 novembre attraverso il portale Sia-Rb.

Con questo provvedimento la Regione interviene a sostegno del mondo agricolo lucano, già provato dalla crisi per la pandemia e ora dalla prolungata siccità, raddoppiando l’assegnazione supplementare del carburante agricolo che nel 2020 era del 10 per cento.

Pubblicato anche sul numero odierno del Bur il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e delle dotazioni tecnologiche per l’anno scolastico 2021/2022.

Il contributo può essere richiesto dai genitori, dal tutore o dallo stesso studente se maggiorenne, compilando e consegnando il relativo modulo al Comune di residenza.

I fondi statali per l’anno scolastico 2021/2022 ammontano a 4.229.850 euro.

La spesa per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche è riconosciuta agli studenti delle scuole medie e fino al secondo anno degli istituti superiori.

Per consentire un più equo accesso al beneficio, il contributo per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche non può essere richiesto dagli studenti che ne abbiano già usufruito nel precedente anno scolastico.

La percentuale del contributo è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.a

