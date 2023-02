Carovita, arriva il supersconto nelle bollette: i dettagli

Buone notizie sul fronte bollette.

Come fa sapere il Tempo.it nel dettaglio:

“per le famiglie italiane potrebbe finalmente arrivare il momento di tirare quel sospiro di sollievo così a lungo trattenuto.

Sì, il costo delle bollette potrebbe scendere e nemmeno di poco.

Una rassicurazione arrivata direttamente dal governo, per bocca del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a margine del convegno Illumia, a Bologna.

Solo parole, sia chiaro, ma tanto basta a strappare un sorriso a chi finora, per colpa dei costi di luce e gas ha faticato a mettere insieme il pranzo con la cena.

«Le bollette hanno avuto, quelle dell’energia elettrica una piccola riduzione del 20% nell’ultima revisione, il gas del 34%.

Se, ed è giusto mettere sempre un se, se il trend è quello che stiamo vivendo credo che avremo una riduzione rilevantissima del gas e dell’energia nella prossima decisione di Arera», ha chiarito Pichetto Fratin, riferendosi al prossimo aggiornamento dell’Autorità per l’energia, relativa al mercato tutelato.

Dunque, stando alle previsioni del governo, tra qualche settimana si potrebbe finalmente assistere a una prima, vera e consistente frenata dei prezzi in bolletta.

Attenzione per, non deve e non può essere un fulmine a ciel sereno, bensì un calo costante e strutturale. Per questo Pichetto Fratin ci ha tenuto a sottolineare un concetto.

«L’importante è che questa riduzione si stabilizzi e non succedano più cose che determinino l’esplosione dei prezzi.

Essenzialmente il prezzo del gas, perché la nostra energia, il nostro riscaldamento, l’energia del Paese viene essenzialmente dal gas e il gas noi lo importiamo, produciamo tre miliardi di metri cubi a livello nazionale ma gli altri 69 li importiamo».

Già, il gas. L’Italia un poco alla volta sta ridisegnando la cartina geografica dei fornitori, spostando il baricentro dalla Russia all’Africa.

Un riassetto che da qualunque parte la si voglia vedere richiederà del tempo.

Per questo al momento non si può che guardare all’andamento della Borsa di Amsterdam, la piazza che, al netto della componente speculativa, regola ancora oggi il prezzo del metano in Europa.

Ora il costo del gas nel Continente continua a scendere, arrivato con la fine dell’ultima settimana sotto quota 50 euro a megawattora.

Ma a quanto ammonta il risparmio, nell’attesa che la profezia di Pichetto Fratin si avveri?

A fare i conti ci ha pensato pochi giorni fa il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, secondo il quale la discesa del prezzo delle bollette di luce e gas genererà un risparmio di circa 600 euro l’anno a famiglia.

Anche se il costo, tornando ai livelli di fine 2021, rimarrà ancora su livelli doppi rispetto alle medie degli anni precedenti. Il presidente di Nomisma, in dettaglio, ipotizza un calo ad inizio marzo del 17% del gas (con un risparmio su base annua di 234 euro) e del 25% il primo aprile per l’elettricità (con un alleggerimento di 363 euro annui).

Non c’è che augurarselo”.

