“C’è di tutto nella zona industriale di Melfi: copertoni, paraurti, contenitori di plastica, passeggini, materassi”. La denuncia e le foto

“A oltre dieci giorni dal mio ultimo sopralluogo nell’area industriale di San Nicola di Melfi, colpita, lo scorso 20 agosto, da un violento incendio che ha distrutto un capannone di un’azienda logistica e danneggiato vari depositi, la situazione di degrado già denunciata non è cambiata.

Anzi, è peggiorata.

I rifiuti continuano ad invadere le strade di una zona strategica per l’economia lucana e nazionale.

Il mio appello ad intervenire, dopo il grande incendio dei giorni scorsi, pur essendo stato ripreso dai media, non è stato ascoltato, fino ad oggi, dalla Regione Basilicata.

Lo scarso interessamento di chi aveva promesso di prendere provvedimenti è sotto gli occhi di tutti. Nessun risultato concreto è stato davvero raggiunto.

Degrado e sciatteria abbondano.

Tutto il contrario di quello che dovremmo vedere in un’area che dovrebbe presentarsi anche bella esteticamente ed ordinata.

In buona sostanza, dovrebbe rappresentare un adeguato biglietto da visita della nostra regione.

A San Nicola di Melfi continuiamo a trovare di tutto: copertoni, paraurti, contenitori di plastica, passeggini, materassi.

Una cartolina deprimente per un’area industriale fondamentale per tutto il sistema economico lucano che non merita di essere trattata così”.

Ecco alcune foto scattate da un cittadino.

