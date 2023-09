A Tito scalo al via l’inaugurazione della nuova scuola elementare! L’annuncio

Nuove aule, spazio refettorio, sala convegni e mostre, per una scuola più sicura, più moderna, più digitale e connessa, oltre che più partecipata e aperta, con servizi di qualità.

Verrà inaugurata nel pomeriggio di sabato 9 settembre a Tito Scalo il nuovo plesso scolastico che ospiterà la scuola primaria “Camilla Ravera”.

Con soddisfazione a darne notizia è il sindaco, Graziano Scavone.

“Una infrastruttura scolastica moderna, sorta nell’area del vecchio plesso, demolito e ricostruito, per la cui realizzazione l’impegno dell’amministrazione comunale è stato totale ritenendo che il mantenimento nell’area dello scalo ferroviario della scuola elementare e dell’infanzia rafforzi i processi rigenerativi del centro urbano di Tito Scalo.

Difatti gli interventi sull’edilizia scolastica hanno determinato diverse attività di demolizione di ruderi e di acquisizione di aree da parte del Comune che integrano il quadro delle azioni di rigenerazione urbana avviate con la realizzazione di Piazza della Repubblica”.

Alla inaugurazione del nuovo plesso scolastico in via Segni, alle ore 17:30, interverranno, oltre al Sindaco Graziano Scavone, anche:

l’assessore Michele Iummati,

il dirigente scolastico Pietro Izzi,

il presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano,

Luciano De Bellis della direzione dei lavori,

l’amministratore della SEL Luigi Modrone,

l’onorevole Roberto Speranza (membro Commissione Istruzione della Camera dei Deputati),

Don John Kennedy che procederà alla cerimonia di benedizione.

Continua il sindaco:

“Ringrazio tutte le imprese esecutrici degli interventi, l’ufficio tecnico comunale ed i professionisti incaricati, per il lavoro svolto con impegno e per la determinazione avuta nel superare le diverse criticità legate in particolar modo alla fase congiunturale dovuta all’ aumento del costo dei materiali che ha generato difficoltà su tutti i cantieri edili e allungamento dei tempi di realizzazione delle opere.

Nelle prossime settimane daremo inizio ai lavori per la realizzazione della sezione primavera all’interno della scuola dell’infanzia “Mariele Ventre” e della palestra scolastica che sarà realizzata nelle aree contigue alle scuole, recentemente acquisite dal comune di Tito e finanziata con risorse PNRR per un importo di circa 1 milione di euro, che andrà a completare il quadro degli interventi di miglioramento ed ammodernamento della dotazione infrastrutturale a servizio dell’intera comunità di Tito Scalo, rilanciando anche la funzione delle nostre strutture in un comprensorio più ampio nel quale il nostro territorio assume un ruolo sempre più strategico”.

La scuola elementare è stata finanziata interamente con risorse di bilancio comunale per un importo pari a 1,7 milioni di euro, di cui circa 600 mila euro frutto di un protocollo di intesa sottoscritto con la Società Energetica Lucana a copertura degli interventi di efficientamento energetico sul nuovo plesso con le premialità spettanti al Comune di Tito derivanti dall’impianto fotovoltaico situato sul territorio titese e cogestito con la stessa società.

Il nuovo plesso scolastico è composto da 5 aule didattiche e da 2 aule laboratorio, spazio refettorio e sala convegni per attività anche di tipo extra scolastico”.

Ecco le foto e la locandina dell’evento di presentazione.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)