Comunali Potenza, il candidato sindaco Fanelli incontra i cittadini

Giovedì 23 maggio, alle ore 18.30 presso il Parco dell’Europa Unita a Potenza si terrà un evento pubblico organizzato dal candidato sindaco Francesco Fanelli.

L’evento, denominato “Il Sindaco di tutti”, sarà un’occasione di incontro con i cittadini potentini per spiegare loro i motivi e gli obiettivi della candidatura ma anche i punti del programma di rilancio della città.

Ha detto Francesco Fanelli:

“Ho fatto una scelta di cuore un atto d’amore verso la città. La mia città.

Quella in cui sono nato, cresciuto e vivo. La stessa città in cui vorrei far crescere e vivere i miei figli.

È vero, fare il sindaco è un onore ma anche una grande responsabilità.

Potenza merita dedizione, competenza e passione. Ancora, una volta, anche in questa sfida, metterò tutto me stesso.

Sarò il Sindaco di tutti per non lasciare indietro nessuno. Con noi Potenza guarda avanti”.

Di seguito la locandina con i dettagli.