Comune di Potenza: “Personale della Polizia locale in forte sofferenza ma anche tanti uffici scoperti”. La richiesta urgente

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl:

“La UIL FPL esprime forte preoccupazione per la mancata adozione da parte del Comune di Potenza del PIAO con annesso piano triennale delle assunzioni che doveva essere approvato dalla Giunta Comunale dopo approvazione del bilancio preventivo, successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione sul portale dedicato.

Uno strumento indispensabile attraverso il quale l’ente può provvedere alle assunzioni di personale di cui il Comune è in forte carenza di personale.

All’interno del piano inoltre sono previste le progressioni tra le aree per il personale interno.

In forte sofferenza come da tempo segnaliamo è il personale della polizia locale ma anche tanti uffici scoperti a cui va data una risposta immediata per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa.

A parere della scrivente, occorre fare in fretta in quanto tutte le assunzioni sono effettuate dopo il controllo preventivo da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (CoSFEL), avendo il Comune di Potenza approvato il Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ciò comporta altri ritardi.

Ad oggi, inoltre, nonostante siano state negoziate le risorse del fondo per la progressione all’interno delle aree (ex progressioni orizzontali), che consentirà di far progredire il 50% del personale in possesso dei requisiti, il bando non è stato ancora pubblicato.

Ancora siamo in attesa di sapere la decisione per l’eliminazione del colloquio nel Regolamento per le Progressioni tra le aree in deroga in modo da uniformare per tutti la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale nonostante che la sola UIL FPL ha richiesto ed è stata anche audita in prima Commissione Consiliare, proprio per chiedere la modifica del Regolamento che introduce un sistema poco meritocratico sulla progressione di carriera e mette in discussione la propria esperienza lavorativa che ciascun lavoratore del Comune di Potenza ha acquisito nel tempo.

La UIL FPL auspica che si faccia in fretta e venga adottato il PIAO, al fine di dare una risposta concreta al personale del Comune di Potenza“.