Potenza: per la Via Crucis, fede e tradizione, trasformeranno questo quartiere in una vera e propria piccola Gerusalemme. Il programma

Anche la Parrocchia S. Famiglia di Nazareth di Potenza celebra il Venerdì Santo con la Sacra Rappresentazione della “Via Crucis Vivente”, nel solco di una tradizione avviata nel lontano 1995.

La manifestazione si terrà venerdì 29 marzo 2024 con inizio alle ore 15:00.

La rappresentazione coinvolge oltre 70 figuranti tra adulti, ragazzi e bambini, oltre a volontari e collaboratori che, con grande spirito di abnegazione e sacrificio, curano ogni aspetto della Passione Vivente.

Il corteo si snoderà lungo alcune strade del “Rione ex Rossellino” oggi “Rione della Repubblica”.

Lungo il percorso si incontreranno ben 9 quadri corredati da coreografie cantate e recitate (“Giudizio di Pilato”; “Gesù incontra la madre”, “Gesù cade per la prima volta ed incontra le 3 Marie”, “Gesù incontra la Veronica”, “Gesù cade per la seconda volta”, “Il Cireneo aiuta a portare la croce”, “Gesù cade per la terza volta”, “Gesù viene inchiodato alla croce” e “Gesù viene deposto dalla croce e posto sul grembo della Madre”).

Questa rappresentazione è un racconto denso e impegnativo, che non lascia indifferenti e tocca il cuore di tutti: dagli attori agli spettatori.

Fede, tradizione e spirito di comunità trasformeranno il quartiere in una vera e propria piccola Gerusalemme, contribuendo a entrare con il cuore giusto nella Settimana Santa.

Le Stazioni della Via Crucis Vivente trovano una suggestiva rappresentazione nel presepe di Pasqua ospitato nella Chiesa della Santa Famiglia di Nazareth.

Si tratta di una rappresentazione che invita i fedeli a riflettere sul tempo di Quaresima e a vivere la Santa Pasqua con fede e speranza nella resurrezione.

Con la speranza di far cosa gradita, si allega foto del presepe di Pasqua, la locandina dell’evento e la mappa con il dettaglio grafico del percorso.