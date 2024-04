“La differenza tra noi e il centrodestra è che noi ci siamo presi tempo per scegliere il candidato migliore, non per spartire poltrone“.

Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in serata a Matera per l’ultima tappa della sua due giorni lucana in vista delle Regionali di domenica 21 e lunedì 22 aprile.

Ha continuato Conte:

“Ha ragione Marrese: meglio tardi che Bardi.

Voi, qui a Matera, mi conoscete bene: competenza, professionalità, trasparenza. Voltiamo pagina con Piero“.