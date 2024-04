Potenza: ancora pioggia nei prossimi giorni? Ecco le previsioni

Nella giornata di domani una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni.

Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 18 Aprile, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 3°C.

Venerdì 19 Aprile avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.