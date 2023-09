Coppa Città di Tito: manca poco per il ritorno dello slalom automobilistico. Ecco le modifiche alla circolazione

Il 10 Settembre, in virtù della gara automobilistica nazionale di slalom, denominata “𝐈𝐕 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐓𝐢𝐭𝐨”, organizzata dalla “𝐀𝐬𝐝 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐭𝐨𝐫𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭”, valida come 9.a prova del “𝟐𝟎.𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐞 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚” che si svolgerà sul tracciato ricavato fuori dal centro abitato sulla ex SS 95, dal km 5+000 c.a. al km 9+750 c.a., è stata emessa 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 per la regolamentazione della circolazione:

“Dalle ore 𝟏𝟔:𝟎𝟎 alle ore 𝟐𝟒:𝟎𝟎 del giorno 𝟏𝟎 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 c.a., la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di strada 𝐒𝐏 𝐄𝐱 𝐒.𝐒.𝟗𝟓 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐊𝐦. 𝟒+𝟔𝟒𝟎 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐊𝐦. 𝟓+𝟔𝟐𝟎 attraversante il centro abitato di questo Comune, la cui circolazione stradale viene così 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚:

Dal Km. 4+640 (Alt. Farmacia) al Km.4+940 (alt. innesto Strada Comunale Sant’Anna lato Sala Don Domenico), con deviazione della circolazione proveniente da direzione Potenza sulla strada comunale di Via San Vito;

Dal Km.5+620 (altezza diramazione Strada Com.le Pref. Calvario – Fondovalle) direzione centro abitato, è istituito il divieto di transito, con deviazione del traffico proveniente da direzione Satriano di Lucania sulla strada comunale di Via Pref. Calvario – Fondovalle, ad esclusione dei residenti di Via Roma – Via Calvario – Via S. Anna (lato Campo Sportivo);

Al traffico veicolare urbano proveniente da Via Roma, Via Calvario e Via S. Anna, dopo essersi immesso sulla SP Ex S.S.95 “Di Brienza” è imposto l’obbligo di proseguire in direzione Satriano di Lucania;

Al traffico veicolare urbano proveniente dal centro storico, è istituito il divieto di immissione in direzione Via Roma, con deviazione dello stesso in direzione di Via Vittorio Emanuele;

Il traffico veicolare extraurbano proveniente dalla SP Ex S.S.95 “Di Brienza”, durante l’orario di sospensione al transito, sarà deviato sul seguente percorso alternativo: i veicoli con itinerario TITO – SATRIANO – BRIENZA e BRIENZA – SATRIANO – TITO dovranno immettersi sulla SS.95 /Variante.

Inoltre, istituisce il 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚 nelle seguenti aree:

parcheggio sulla SS.95 di Via Roma dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 10 settembre c.a.;

parcheggio di Via Roma (parcheggio grande) dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 10 settembre c.a.;

innesto Fosso Fontanelle dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 10 settembre c.a.;

parcheggio di Piazzale Asuncion dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 10 settembre c.a.”.

