Coppa Città di Tito: attesa per il ritorno dello slalom automobilistico. Ecco i dettagli

Tutto pronto per la Gara Slalom in Salita organizzata dopo 25 anni (per la 4 volta) nella Città Di Tito grazie ad un Team di Ragazzi Martinelli Motors, al Comune Di Tito a tutti gli sponsor che hanno contribuito: il tutto si è svolto sotto l’Organizzazione della Basilicata Motorsport che si occupata di tutta la gestione dell’evento.

Gara naturalmente autorizzata dagli enti proposti e di Titolazione Aci-csai.

L’evento inizierà il 9 settembre con le verifiche ante-gara delle automobili e si svolgerà il 10 settembre sul tracciato DI 2.900 METRI della strada SS 95 di Tito che collega Fraz. Acqua bianca fino all’arrivo che porta verso la Torre Antica di Satriano: la gara prebderà il via a partire dalle ore 9.30.

Di seguito la locandina dell'evento.

