Corecom Basilicata: nuovo prestigioso incarico nazionale per Marra. Auguri di buon lavoro

Il Presidente del Corecom Basilicata, Antonio Donato Marra, è il nuovo Coordinatore Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni della Regioni e delle Province Autonome.

E’ stato eletto ieri dall’Assemblea dei Presidenti, svoltasi a Roma nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Assemblee Legislative.

La presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino, ha affermato:

“Marra è il primo Presidente del Sud, in 23 anni dall’Istituzione dei Corecom in Italia, ad assumere il prestigioso incarico di responsabile nazionale del Coordinamento.

Sono certa che saprà ricoprire tale delicata e importante funzione con grande professionalità ed impegno”.

L’organismo ha la funzione di coordinare l’attività dei Corecom nei rapporti con l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che ha delegato ai Comitati regionali, l’esercizio di numerose funzioni (dal monitoraggio e dalla vigilanza sulle emittenti radiotelevisive, alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, internet e pay TV).

Il coordinamento ha, inoltre, il compito di fornire supporto tecnico e specialistico in materia di comunicazione alla Conferenza permanente dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, promuovendo le iniziative connesse.

Il nuovo Coordinatore Nazionale ha nominato come suoi vice la presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino e il Presidente del Corecom del Trentino, Marco Sembenotti.

Gli incarichi operativi con deleghe verranno affidati dal coordinatore Marra ai Presidenti che verranno chiamati a far parte dell’esecutivo nella prossima riunione di Coordinamento.

Marra, laureato in Economia Aziendale – Specialistica in Scienze Economiche con Master di 1 e 2 Livello in Gestione di Imprese e Società, è un funzionario dell’Agenzia delle entrate riscossione.a

