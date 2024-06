Corleto Perticara: un Premio per 2 donne lucane che si sono distinte nel settore musicale! Complimenti

Si terrà il 21 e il 22 giugno a Corleto Perticara, nella cornice del Premio Rossetti Montano, la seconda edizione del Premio Parità musicale.

Istituito dalla Regione Basilicata con la stretta collaborazione della Consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, celebra le musiciste lucane che si sono distinte per il loro talento.

Giovedì 21, giornata internazionale della musica, sarà premiata Francesca Pace, studentessa al secondo anno di flauto del Liceo musicale e coreutico “Walter Gropius” di Potenza.

Il 22, invece, il riconoscimento sarà consegnato a Giovanna D’Amato, violoncellista con una carriera internazionale in ambito cameristico, vincitrice di premi e riconoscimenti, docente di musica d’insieme per strumenti ad arco nelle istituzioni Afam, il sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica.

Instancabile operatrice culturale, ha fondato l’Ateneo Musica Basilicata, la sede regionale dell’Accademia Mahler con il maestro Claudio Abbado, il Basilicata Circuito Musicale ed è stata fra le promotrici della costituzione dell’Istituzione Concertistica Orchestrale 131 della Basilicata.

Notevole anche il suo impegno anche nei confronti del mondo della disabilità e della povertà educativa, ideando e realizzando numerosi progetti rivolti a tali problematiche, in collaborazione con istituzioni scolastiche ed enti pubblici e privati.

Ha ricordato Pipponzi:

“Il Premio è stato ideato per combattere ogni forma di discriminazione.

Rendiamo un attestato di merito alle eccellenze musicali al femminile e, nello stesso tempo, veicoliamo il messaggio che le donne possono emergere in tutti i campi, in questo caso in quello della musica, dove ancora il 90 per cento dei musicisti è di sesso maschile.

Promuovendo uguali opportunità nel campo artistico e musicale, diamo alle donne la possibilità di affermare il proprio valore e incoraggiamo il superamento degli stereotipi di genere verso una società più inclusiva”.