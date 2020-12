Coronavirus Lavello: “dai test antigenici positivi 17 alunni”. Queste le ultime notizie

L’Amministrazione Comunale di Lavello (PZ) fa sapere:

“Dopo la somministrazione dei test antigenici sono risultati positivi 17 alunni degli Istituti Comprensivi 1 e 2.

Questa circostanza non significa che i bambini siano positivi, soprattutto in presenza di valori bassi come quelli registrati ed infatti occorrerà il tampone molecolare di verifica.

Il Comune di Lavello, tempestivamente, in collaborazione con il dirigente scolastico e contando sulla competente disponibilità dell’ASP, nelle persone del Dott. Vito Pinto e del dott. Lorenzo Bochicchio, ha chiesto di organizzare, nonostante il fine settimana, una seduta straordinaria per sottoporre gli alunni coinvolti a tampone molecolare.

L’operazione si terrà in modalità “drive in” domani mattina alle ore 8.30.

I tamponi effettuati a cura dei medici ed infermieri dell’USCA saranno trasportati dalla Croce Rossa di Lavello al laboratorio dell’Ospedale di Venosa.

Invitiamo tutte le famiglie coinvolte ad attenersi con serenità e con scrupolo alle indicazioni che verranno impartite dal personale sanitario”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)