Potenza Calcio: 2 gol nella sfida con la Juve Stabia

Si è appena concluso il match Juve Stabia-Potenza Calcio presso lo stadio Menti di Castellamare, valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C.

I Rossoblù arrivano da una sconfitta, nonostante il cambio della guardia in panchina tra Mario Somma ed Ezio Capuano.

Non è un anno d’oro per il Potenza che, fino ad oggi, ha disputato 14 partite, vincendone 2, pareggiandone 4.

Purtroppo ben 9 occasioni perse.

16 le reti fatte (4 in trasferta e 12 da padrone di casa).

26 sono quelle subite.

Oggi, nonostante i rossoblù si siano impegnati per portare a casa i tre punti della vittoria, purtroppo non sono riusciti a ribaltare il risultato.

Spietati i padroni di casa che si sono aggiudicati il match con rete segnata al 32′ da Orlando e al 78’ da Bubas.

Per i rossoblù si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette partite.

