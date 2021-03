Coronavirus Potenza: con infermieri professionisti e campagna vaccinale intensiva “immunità di gruppo” in tempi brevi! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Potenza con il quale viene fornita la propria disponibilità durante le vaccinazioni.

Ecco il comunicato completo:

“In relazione alla questione campagna vaccinale l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Potenza, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con gli organi preposti al reclutamento del personale infermieristico da impiegare nel programma vaccinale.

Considerata la necessità di implementare il programma in breve tempo, si rinnova la richiesta di investire nei professionisti infermieri che si rendono disponibili per tale attività, anche allentando il vincolo di esclusività per coloro che lavorano presso strutture del Sistema sanitario Nazionale.

Il risultato sarebbe senz’altro la possibilità di raggiungere in tempi più brevi la così detta ‘immunità di gruppo’, se si riuscisse a mettere in atto una campagna vaccinale intensiva, concordi con le idee e le proposte della FNOPI (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche).

È stata anche sollecitata l’inclusione degli infermieri libero professionisti e non occupati, come previsto dal Bando di gara dell’11 Dicembre 2020 dell’allora commissario per l’emergenza Arcuri, sul reclutamento del personale sanitario da impiegare per la campagna vaccinale.

Investendo sugli infermieri il cambio di passo sulla campagna vaccinale è GARANTITO!

