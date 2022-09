È di Maratea il Campione nazionale di bodybuilding! Complimenti José per questa nuova grande vittoria

A conquistare il titolo di Campione nazionale di bodybuilding è ancora il marareota José Possidente.

Il 17 settembre nell’ambito del sesto campionato italiano di Natural bodybuilding tenutosi a Rende, il già Campione italiano per l’anno 2021, ha riconfermato la sua vittoria per la categoria over 45.

Una grande soddisfazione per il giovane atleta lucano che ha raggiunto altri importanti traguardi:

il titolo di vicecampione mondiale per la Federazione Imba Global;

i titoli di Master Trainer posturale, Maestro dello Sport e Giudice di gara.

Un percorso fatto di grande impegno e dedizione per la cultura fisica che dall’età di 18 anni ha visto Possidente crescere in questo settore sportivo: da una piccola palestra in cui si allenava è arrivato a concorrere a competizioni italiane ed estere, come il campionato del mondo tenutosi lo scorso anno in Romania (portando a casa il titolo di vicecampione del mondo per la gara di coppia, assieme all’atleta di Vallo della Lucania Giusy Sansone) e il Mister Olimpia di Las Vegas.

Una vittoria, questa, che riconferma l’amore per la cultura del sano allenamento; un traguardo dedicata agli affetti più cari.

Il campione di bodybuilding dichiara:

“È stata questa una straordinaria emozione.

Sono al mio sesto titolo; alla mia sesta vittoria che dedico alla mia famiglia, così come a tutti i ragazzi che si avvicinano a questa passione, credendo nelle proprie potenzialità e nella possibilità di superare ogni limite attraverso l’impegno e l’allenamento”.

Un pensiero speciale il campione di Maratea lo ha poi dedicato ad un amico, Filippo Chiarelli, che sta affrontando un momento delicato per la sua salute, a cui Possidente ha rivolto un messaggio di grande incoraggiamento.

Attraverso l’associazione Natural Body di Mario Tocci, il bodybuilder lucano, in qualità di capitano della nazionale azzurra come atleta pro elite, porterà avanti il suo sogno il 12 Novembre a Las Vegas per il Mister Olimpia, una nuova sfida piena di entusiasmo e passione.

Un sogno reso possibile anche grazie al biologo nutrizionista, Dario Polisano, che segue ormai da anni il campione di Maratea e per merito dello sponsor Reset Nutriceutici.

Un percorso fatto di soddisfazioni e grandi ambizioni per un lucano che ha creduto nei suoi obiettivi e ha dato il suo meglio per realizzarli.

