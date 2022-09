Potenza: questi clown, con il loro sorriso, sempre più vicini a chi soffre. Bravi ragazzi!

Chi immagina la figura del clown, di solito ha in mente l’idea di un personaggio goffo, sgraziato e buffo che con i suoi movimenti scombinati riesce a portare ilarità.

In parte questa idea è corretta ma quello che non rientra mai o quasi nell’immaginario collettivo è il pensiero che per realizzare lo scopo di diffondere allegria il clown studi, si formi, si aggiorni costantemente.

Questo è ancor più vero se si parla di clown che operano nel sociale e che hanno come missione la diffusione del sorriso nei luoghi del disagio.

Proprio al fine di essere sempre più vicini a chi sta soffrendo i clown dell’associazione Gente Allegra – Comunità Emmanuel affronteranno una intensa due giorni di formazione che migliori la qualità del rapporto che sono in gradi di costruire con le persone che incontrano quotidianamente durante i turni di clownterapia.

A guidare i clown dell’associazione potentina nelle giornate formative dell’1 e 2 ottobre 2022 sarà Francesco Pisani, alias Dottor Bazar, che a partire dal 1999 intraprende il percorso artistico sul clown-dottore lavorando in ospedale e in svariati contesti sociali.

Francesco Pisani, fondatore dell’associazione Ridolina che opera nei reparti pediatrici e oncoematologici della Toscana, è una vecchia conoscenza dell’associazione Gente Allegra di Potenza che già in passato ha organizzato con lui step formativi.

Rocco Pucciariello, coordinatore del gruppo clown si definisce entusiasta di questo nuovo momento formativo.

“Abbiamo bisogno di crescere e migliorarci costantemente per essere sempre più empatici ed efficaci nella nostra missione di portare il sorriso.

L’entusiasmo e la generosità non bastano, occorre essere competenti perché nella nostra opera di volontariato abbiamo a che fare con un tesoro di inestimabile valore, il cuore, i sogni, i dolori, le paure e le solitudini delle persone che incontriamo e a questi preziosissimi doni non possiamo avvicinarci con leggerezza o superficialità”

La formazione si svolgerà presso la sede dell’associazione GenteAllegra nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre.a

