È di origini lucane una delle più belle voci d’America e sarà in Basilicata per un concerto! I dettagli

Il Comune di San Fele è lieto di comunicare che intende realizzare la prima edizione del FESTIVAL DELLE RADICI della durata di tre giorni, nel periodo a ridosso della festa religiosa di San Giustino De Jacobis (divenuto anche, da qualche anno, Protettore dei Lucani nel mondo), a fine Luglio, che già richiama tanti turisti sanfelesi residenti in Italia e all’estero.

Il Festival si inserisce nell’ambito delle attività previste dal “BANDO DEL MINISTERO DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI IN FAVORE DEGLI ITALO-DISCENDENTI NEL MONDO DA ATTUARE IN OCCASIONE DEL “2024 – ANNO DELLE RADICI ITALIANE”.

Nel festival è previsto un concerto di Paul Marinaro, famoso cantante jazz, una delle più belle voci di Chicago e dell’America.

Paul Marinaro, di lontane radici sanfelesi, ha partecipato a Chicago alle più importanti celebrazioni, nello splendido Auditorium Theatre, è protagonista del film diretto da Bob Williams: “You will be my music”, accolto con entusiasmo qualche mese fa al Buffalo International Film Festival, nello Stato di New York.

Saranno realizzate anche ricerche genealogiche finalizzate ad approfondire la storia di famiglie con particolare riferimento alle famiglie Ricci/Riccio che, da ricerche già avviate, risultano essere originarie sia di San Fele che di Ruvo del Monte, famiglie di italo-discendenti attualmente residenti in Canada.

L’evento prevede, inoltre, laboratori di artigianato locale, laboratorio della pasta, anche con il coinvolgimento della comunità locale e delle strutture ricettive, e laboratori caseari.

Di seguito il programma.

Venerdì 26 luglio

Accoglienza partecipanti e possibili viaggiatori delle radici, presentazione evento, degustazione prodotti tipici locali e intrattenimento folk (coinvolgimento vari gruppi folklorici con balli e costumi a confronto).

Sabato 27 luglio

Mattina – Visite guidate centro storico e cascate di San Fele, visita al Santuario Mariano di Pierno;

Pomeriggio – Convegno sul Turismo delle Radici con partner istituzionali e del mondo associativo (rappresentanti dei turisti delle radici all’estero);

Serata – Concerto di Paul Marinaro.

Domenica 28 luglio – “Festa delle Radici”

Nel cuore del centro storico, mercatini, stand espositivi, laboratori di artigianato locale, laboratorio della pasta, anche con il coinvolgimento della comunità locale e delle strutture ricettive, laboratori caseari, artisti di strada, street food. Un borgo in festa per l’intera giornata con banda musicale per le vie del centro storico.

Di fondamentale importanza è la rete dei “Comuni delle Radici” che San Fele sta costituendo con i comuni di Castelgrande, Forenza, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte e Ruoti, al fine di rendere il Festival delle Radici un evento distribuito sul territorio ed arricchito da molteplici azioni.