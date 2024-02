Potenza: “Nel centro storico scarsa disponibilità di parcheggio e posti auto”. La proposta

“Il centro storico di Potenza deve necessariamente essere valorizzato e tra le tante fragilità vi è certamente quella denunciata a più riprese non solo dai fruitori, ma anche dagli stessi residenti e dagli operatori economici, ovvero la scarsa disponibilità di parcheggio e posti auto”.

Lo afferma in una nota il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Potenza, Pierluigi Smaldone alla guida della coalizione Potenza Ritorna.

Prosegue Smaldone:

“A tal riguardo vi è la storica vicenda afferente all’immobile ex Ariston, un’area privata che sorge in una zona centrale e strategica il cui destino deve primariamente passare da una interlocuzione seria e proficua con la proprietà.

Un tavolo pubblico – privato nel rispetto degli interessi di entrambe le parti a partire dalle prerogative del Comune di Potenza di mettere in sicurezza una struttura ad oggi fatiscente con un occhio al decoro e alla salute pubblica e porre in essere una riqualificazione urbana con un parcheggio che possa prevedere due collegamenti con Via Mazzini da un lato e Via IV novembre dall’altro ed uno spazio adibito a coworking.

Ferme restando le modalità attualmente esistenti del trasporto pubblico per raggiungere il centro storico (che necessitano di miglioramenti e di improrogabile ampliamento delle fasce orarie) quello del parcheggio resta un tema di grande interesse e andrebbe a mitigare la piaga della sosta selvaggia di automobilisti dallo scarso senso civico arrecando grandi difficoltà ai pedoni e al carico e scarico delle merci.

Con ambizione e programmazione, dopo decenni, si può e si deve intervenire”.