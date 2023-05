È lucano Antonio Preziosi, nuovo direttore del Tg2!

La Rai ha i nuovi direttori delle testate giornalistiche.

Il Consiglio d’amministrazione di viale Mazzini ha dato il via libera alle proposte avanzate dall’ad Roberto Sergio.

Così Gian Marco Chiocci va alla direzione del Tg1, il pisticcese Antonio Preziosi alla direzione del Tg2, Francesco Pionati al Gr e Jacopo Volpi a RaiSport.

Confermata la direzione del Tg3 affidata a Mario Orfeo.

Preziosi, così come raccontato da ansa, “arriva al vertice del Tg2 dalla direzione di Rai Parlamento, che guida dal novembre 2018.

Nato a Taranto e cresciuto a Pisticci (MT), si appassiona fin da giovanissimo al giornalismo e al mondo della radio e della televisione.

Intraprende la carriera giornalistica presso l’emittente locale Poliradio di Policoro negli anni ottanta.

Inizia a collaborare con la Rai nel 1991 come programmista-regista a Radio2.

L’anno successivo vince il concorso pubblico per il primo master della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia e nel 1994 è, per un anno, alla direzione Commerciale Rai.

Nel 1995 è assunto alla redazione di Palermo dove è tra i conduttori del telegiornale regionale.

Nel 1997 è chiamato a Roma alla redazione politico parlamentare del Giornale Radio, per il quale, quattro anni dopo, è inviato speciale con l’incarico di seguire l’attività della presidenza del Consiglio.

Come inviato segue, tra l’altro, le Assemblee Generali delle Nazioni Unite tra il 1998 e il 2007, le riunioni del G7-G8 dal 1999, i Consigli Europei, i vertici Nato e numerosi incontri bilaterali tra i premier italiani e i principali leader europei e mondiali.

Nel 2004 è nominato caporedattore.

Nell’agosto 2009 gli viene affidata la direzione di Radio1 e della testata Giornale Radio: ricopre l’incarico fino a marzo 2014, lanciando nuovi format come le morning news di Prima di tutto, Start, la notizia non può attendere e A tutto campo – il Talk. Dall’aprile 2010 all’ottobre 2011 è anche direttore ad interim di Gr Parlamento. Nel dicembre 2015 diventa corrispondente dal Belgio, in qualità di caporedattore.

Responsabile di corsi in diverse università italiane, è autore di numerosi libri e pubblicazioni su media, comunicazione e attualità.

Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Amalfi di Giornalismo e il premio Mimmo Castellano alla carriera.

È commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)