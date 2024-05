Elezioni comunali: “la gioventù innamorata di Potenza sta con Fanelli”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Vigilante, candidato alla carica di Consigliere per la Lista Fratelli d’Italia:

“Inutile che il candidato a sindaco, Vincenzo Telesca, si ammanti di portare alla città di Potenza una ventata di novità.

Conosciamo bene le fila che compongono i suoi schieramenti, fatti dei soliti noti del centrosinistra, che già tanto hanno leso la nostra città, provocando almeno due dissesti.

Con Vincenzo Telesca e tutta la costellazione di centrosinistra riporteremo solo le guerre intestine del centrosinistra sulla città di Potenza.

Dalle fila invece di Francesco Fanelli c’è la gioventù di Potenza, che senza mai essersi mischiata con il sistema del centrosinistra, ha portato avanti con lavoro e serietà credibilità e risultati.

Questa è la verità dei fatti.

Le schiere di Francesco Fanelli sono fatte da quei ragazzi che si sono sempre rimboccati le maniche per la città, portando avanti iniziative di aggregazione, portando avanti attività di ripopolamento del centro storico come Ennesima Potenza.

Con Francesco Fanelli c’è il Movimento Generazionale Lucano, che per primo fu un’iniziativa di giovani che alzarono la testa contro il Partito Regione, stanchi della sua oppressione rispetto alla Regione e alla città.

Tutto questo la cittadinanza non lo deve dimenticare.

È inutile credere al candidato Telesca che solo venti giorni prima del voto si mostra operoso nel ripulire la città quando prima mai aveva dismesso i comodi ed eleganti abiti di un distaccato aristocratico che poco si è curato della città.

Potenza ha bisogno di un solerte impegno di quella gioventù che sempre per Potenza si è spesa, e di una grande armonia sia interna che con i diversi livelli di governo.

Non si può consegnare Potenza a una battaglia del centrosinistra, che altro non vuole se non semplicemente ricostruire il proprio sistema di governo tentacolare che per già per più di 20 anni ha compromesso lo sviluppo delle nostre comunità.

Il nostro impegno è rivolto a costruire un futuro migliore per Potenza, con volti nuovi e idee fresche, lontani dalle vecchie dinamiche politiche che hanno frenato lo sviluppo della nostra città.

È tempo di voltare pagina e affidarsi a chi ha dimostrato di poter fare la differenza con dedizione e competenza.

Francesco Fanelli e la sua squadra rappresentano l’alternativa concreta e credibile per il rilancio della nostra comunità, con una visione chiara e un impegno autentico verso il bene comune.

Non lasciamoci ingannare da chi si presenta con una facciata di novità ma porta con sé le stesse logore politiche del passato”.