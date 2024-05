Potenza, aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico degli alunni: ecco come fare domanda

Dalle ore 12 del 23 maggio 2024 alle ore 23:59 del 6 giugno 2024 sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole pubbliche Primarie e Secondarie di 1° grado per l’anno scolastico 2024/2025.

La domanda d’iscrizione potrà essere presentata da uno dei genitori o dall’esercente la potestà genitoriale o l’affidatario dell’alunno esclusivamente on line, mediante la piattaforma telematica disposta dal Comune, accessibile unicamente con SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), al link https://siopi.rete.potenza.it:487/sito/, compilando il modello di domanda, seguendo le istruzioni on line.

Le domande pervenute con altre modalità saranno considerate automaticamente nulle ed escluse.

Le domande dovranno essere avanzate separatamente per ciascun alunno.

I posti disponibili per il servizio saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle domande valide.

Le domande potranno essere presentate per la fruizione del servizio verso l’Istituto scolastico con sede più vicina alla residenza o abituale abitazione del minore e saranno valutate e ammesse a condizione che vi sia disponibilità di posti a sedere sugli scuolabus.

In caso di indicazione di altro Istituto, il Comune si riserva di verificare l’effettiva disponibilità di posti a sedere sui mezzi.

Il servizio potrà essere richiesto esclusivamente per le tipologie di tragitto di andata e ritorno, sola andata o solo ritorno, per tutti i giorni della settimana o per almeno tre.

Tale ultima opzione potrà essere autorizzata solo a condizione che sia verificata la disponibilità di posti a sedere sui mezzi per la tratta e i giorni prescelti.

Al termine della procedura di iscrizione online, il sistema genererà una ricevuta di istanza inviata con numero di procedimento e numero di protocollazione.

La ricevuta sarà notificata sull’e-mail inserita nella richiesta e consultabile nella propria area personale accedendo al servizio. Qualora non si riceva la notifica tramite e-mail, si invita a consultare lo stato della richiesta nella propria area personale. Se non è presente la dicitura istanza inviata, si invita a procedere alla compilazione di una nuova richiesta.

Eventuali errori, omissioni o modifiche da parte del richiedente (anche relativi a stati, qualità o fatti successivi alla sottoscrizione della domanda), di cui il richiedente dovesse accorgersi successivamente all’invio della domanda, potranno essere sanati accedendo all’area personale.

Dopo aver effettuato il Login sarà possibile eliminare l’istanza già inviata e procedere all’invio di una nuova istanza secondo le modalità ed entro i termini indicati.

In caso di più invii di domanda di iscrizione relativi allo stesso alunno, l’Amministrazione riterrà valida esclusivamente l’ultima domanda inviata, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive d’effetto. Scaduto il termine indicato per la presentazione della domanda, la piattaforma telematica non consentirà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio delle domande di iscrizione. Come da Regolamento, saranno automaticamente escluse le istanze di quanti non risultano in regola con i pagamenti delle rate per il servizio erogato nell’anno scolastico 2023/2024, come risultante agli atti dell’Ufficio Istruzione.

Non si procederà a successiva regolarizzazione.

Il semplice invio della domanda non comporterà il suo automatico accoglimento e l’ammissione degli alunni a bordo degli scuolabus: il richiedente è tenuto a monitorare e verificare on line il prosieguo della procedura, poiché la pubblicazione dell’elenco degli ammessi e dei non ammessi al servizio, a seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio Istruzione, avverrà esclusivamente on line sul sito istituzionale del Comune con valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, senza nessuna altra comunicazione personale.

Chi intenderà usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dovrà allegare all’istanza la certificazione ISEE 2024 valida fino al 31 dicembre 2024 per importi fino a 12.000 euro.

Per il successivo anno 2025, dovrà, analogamente, presentare la certificazione ISEE aggiornata 2025 entro il 31 gennaio 2025, pena l’assegnazione automatica nella fascia massima di pagamento.

Nel rispetto del Regolamento, si precisa che il contributo mensile, per i soli mesi in cui ricadono le vacanze natalizie e pasquali, è calcolato in trentesimi rispetto alla tariffa mensile, in ragione dell’effettivo servizio programmato.

Nel caso di due o più figli dello stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio, per il primo figlio sarà corrisposta la tariffa in base al valore ISEE, dal secondo figlio in poi la tariffa sarà pari al 50% di quella dovuta per il primo.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, che dovessero intervenire nel corso dell’anno scolastico, dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo trasportoscolastico@comune.potenza.it e avranno validità a cominciare dal 1° giorno del mese successivo.

Ai sensi della L. n. 118/1971 agli alunni con disabilità grave accertata ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3 comma 3 sarà assicurato il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, con obbligo della presenza di un accompagnatore sullo scuolabus con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza dei trasportati sul mezzo.

Nel caso detti alunni non potessero usufruire del servizio ordinario perché fuori percorso rispetto alle linee attivate, potranno essere iscritti in ogni momento al servizio di trasporto loro dedicato da attivare presentando domanda via pec a servizisociali@pec.comune.potenza.it oppure consegnandola a mano all’Ufficio Segretariato sociale, secondo la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune www.comune.potenza.it – Area Tematica Educazione e Scuola → Trasporto Scolastico →Trasporto scolastico per alunni con disabilità (informazioni al n. 0971 415128). Per informazioni o chiarimenti: trasportoscolastico@comune.potenza.it