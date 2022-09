Elezioni, Materdomini candidato del M5s in Basilicata: “Abbiamo una grande occasione per respingere i candidati del nord che non conoscono il territorio”. Ecco le sue parole

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del candidato del M5s all’uninominale Senato, Antonio Materdomini.

Ecco quanto riportato:

“Il m5s è in forte crescita in Basilicata.

E questi ultimi giorni saranno decisivi per provare a battere questo centro destra.

Il confronto con le associazioni di categoria, i cittadini, le imprese e i comitati ci ha dato la consapevolezza che il lavoro svolto dal Presidente Giuseppe Conte ha dato i suoi frutti.

Il Movimento 5 stelle è ora una forza politica matura e credibile, grazie a 10 anni di esperienza in Parlamento, e ora si presenta ai lucani come la vera alternativa al centro destra.

Abbiamo una grande occasione per respingere i candidati del nord paracadutati in Basilicata, che non conoscono il territorio per loro stessa ammissione.

In caso di vittoria del M5S in Basilicata e quindi la vittoria dei collegi Uninominali, mi impegnerò a incontrare i sindaci dei 131 comuni lucani, a partire da quelli più piccoli, per avviare subito un confronto costruttivo e raccogliere le istanze dei territori.

La nostra regione merita di essere rappresentata in Parlamento da gente che ama e conosce profondamente le criticità e le eccellenze.

Sono certo che il 25 settembre i lucani, soprattutto i giovani, sapranno scegliere da che parte stare, e cioè dalla parte giusta”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)