Elezioni, Pepe: “Numeri in Basilicata strabilianti”. Le sue parole

“L’unica delusione è non aver preso un seggio, ma per il resto il risultato elettorale in Basilicata è strabiliante, nonostante i voltagabbana”.

Questo è il commento di Pasquale Pepe, responsabile per il Mezzogiorno della Lega, dopo la tornata elettorale che ha riservato al partito di Salvini “il miglior risultato numerico dalla Emilia Romagna in giù”.

Prosegue Pepe:

“E’ certamente questo un punto di partenza importante che ci proietta verso le regionali.

Durante le elezioni provinciali si è paventato il fantasma del centrodestra debole, perdente, invidioso.

Io lavorerò perché questo centrodestra non si riaffacci più.

Quattro anni e mezzo fa abbiamo messo le basi per una coalizione vincente e credibile”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)