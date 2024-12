Emergenza idrica: “Pignola merita rispetto”. La denuncia

“Continua in modo a dir poco approssimativo la gestione della emergenza idrica.

Il caso Pignola è un po’ il paradigma del modo in cui amministratori e comunità si lasciano al loro destino”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Il Presidente Bardi si lascia andare all’ironia su Report, alla insofferenza ai Consigli regionali, così come al silenzio rispetto ad un ordine del giorno, proposto dal Pd, approvato in Parlamento e che apre alla possibilità di ristori per gli operatori economici di Potenza e dei 28 Comuni serviti dallo schema idrico della Camastra.

Ancora nulla si dice su come stanno procedendo le attività ed eventuali investimenti sulla Camastra e sugli altri schemi idrici, così come non è accettabile il silenzio sulla scelta che Acquedotto Lucano farà rispetto all’asta pubblica del 30% di azioni di Acque del Sud”.