Forza Italia Giovani Basilicata: ufficializzate nomine membri Coordinamenti Provinciali e Coordinatori Cittadini. Ecco la lista completa

“Forza Italia Giovani Basilicata è un movimento in forte espansione che continua a trovare un ampio consenso grazie ai valori liberali che da sempre rappresenta ed in cui i giovani decidono di identificarsi per costruire una società migliore, che riesca a sfruttare le potenzialità dei territori per dare nuova vita alla nostra terra.

Grazie ai tanti giovani che hanno deciso di sposare l’idea ed il progetto di valorizzazione delle ricchezze e delle risorse materiali ed umane del territorio lucano, il movimento giovanile si pone come obiettivo l’ingresso nel proprio organico di una rappresentazione che miri ad essere più capillare possibile, ed è in questa ottica che siamo orgogliosi di comunicare l’ampliamento della nostra famiglia con persone competenti e soprattutto risolute e con idee innovative.

Pertanto, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro, di concerto con il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Potenza Michele Nobile e con il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Matera Giuseppe Maria Casino, ufficializzano le seguenti nomine:

– Gianluca Franco: Responsabile dell’Organizzazione FIG Prov. PZ;

– Michela Delfino: Responsabile della Comunicazione FIG Prov. PZ;

– Nicola Sassone: Coordinatore Cittadino FIG Senise;

– Prospero Cupparo: Coordinatore Cittadino FIG Francavilla in Sinni;

– Pasquale Chieppa: Coordinatore Cittadino FIG Rionero in Vulture;

– Yesehak De Luca: Coordinatore Cittadino FIG Melfi;

– Gabriele Piro: Coordinatore Cittadino FIG Lagonegro;

– Antonio Appierto: Coordinatore Cittadino FIG Atella;

– Giuseppe Bruno: Coordinatore Cittadino FIG Venosa;

– Mariacarmela De Feudis: Coordinatore Cittadino FIG Genzano di Lucania;

– Vito Gabriele Motta: Coordinatore Cittadino FIG Pisticci;

– Cosimo Stigliano: Coordinatore Cittadino FIG Nova Siri;

– Giuseppe Giagni: Coordinatore Cittadino FIG Metaponto – Bernalda;

– Piero Stigliano: Coordinatore Cittadino FIG Ferrandina;

– Lella Iacovino: Coordinatore Cittadino FIG Policoro;

– Marco Candela: Coordinatore Cittadino FIG Tricarico;

– Sonia Smaldone: Coordinatore Cittadino FIG Grottole;

– Vincenzo Giammetta: Coordinatore Cittadino FIG San Mauro Forte;

– Christian Toscano: Coordinatore Cittadino FIG Scanzano Jonico.

L’intera comunità del Movimento giovanile augura un buon lavoro ai nuovi nominati con la certezza che si spenderanno per dar lustro al ruolo di cui sono stati investiti.

Simone Pierro – Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani Basilicata

Michele Nobile – Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Potenza

Giuseppe Maria Casino – Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Matera”.