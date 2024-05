Potenza, misure di sicurezza per l’accoglienza del nuovo Arcivescovo Mons. Carbonaro: ecco i dettagli

Stamane, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per la pianificazione della misure di safety e security in occasione delle celebrazioni per l’inizio del Ministero Pastorale di Sua Eccellenza Monsignor Davide Carbonaro, nuovo Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo, in programma a Potenza il 18 maggio prossimo.

“La riunione di oggi ha l’obiettivo di mettere in campo un efficace dispositivo che possa tutelare l’incolumità delle persone (safety) e l’ordine e la sicurezza pubblica (security), nel corso della manifestazione che vedrà la comunità potentina accogliere il suo nuovo Arcivescovo.

Il Comitato è, infatti, il luogo individuato dalla normativa per mettere a sistema i due diversi livelli di servizi e misure e, allo stesso tempo, coordinare tutti i soggetti coinvolti”, le parole introduttive del Prefetto Campanaro.

La riunione è entrata subito nel vivo con l’approfondimento delle singole misure descritte nel “Piano di sicurezza” che la Curia Arcivescovile di Potenza ha predisposto, tendendo conto del numero di persone attese e degli spazi coinvolti nella manifestazione.

In particolare, l’evento si articolerà in due momenti:

il primo, a partire dalle ore 16:00, al Parco Baden Powell, dove l’Arcivescovo incontrerà le Autorità e i giovani, con un presenza stimata di 1.500 persone circa;

il secondo momento, previsto per le 17.00, coinciderà con la Solenne Celebrazione Eucaristica, presso la Chiesa di San Giovanni Bosco con 500 fedeli. Altre 300 persone potranno seguire la cerimonia, in diretta, negli spazi riservati dell’annesso Oratorio salesiano, dove verrà allestito un maxischermo.

Sotto il profilo della safety, il Piano prevede che le fasi di afflusso e deflusso alle tre diverse location della manifestazione (Parco Baden Powell, Chiesa di San Giovanni Bosco e Oratorio), avverranno attraverso specifici varchi di accesso, presidiati da volontari dell’Arcidiocesi e del Gruppo Protezione Civile di Potenza.

È previsto, inoltre, durante tutta la durata dell’evento, lo stazionamento, nell’area di manifestazione, di un’autoambulanza con 6 volontari soccorritori muniti di zainetto pronto soccorso.

Il servizio di vigilanza antincendio verrà demandato, invece, ad addetti di Protezione Civile in possesso di specifico attestato.

Nel complesso, la macchina organizzativa potrà contare sull’apporto di 50 volontari dell’Arcidiocesi e 50 del Gruppo Protezione Civile di Potenza, coordinati dal Centro Operativo Comunale-C.O.C. che si insedierà, in Municipio, la mattina di sabato.

In relazione alla viabilità, non sussistendo particolari condizioni di criticità, il Piano non prevede modifiche al traffico veicolare. Non sono, inoltre, contemplate aree di parcheggio ulteriori rispetto a quelle esistenti.

I profili più squisitamente riferiti alla security verranno ulteriormente dettagliati, su indicazione del Prefetto, in sede di Tavolo Tecnico in Questura.

“Come abbiamo sperimentato di recente, in occasione dell’Ordinazione episcopale di Monsignor Domenico Beneventi nella Cattedale di Acerenza, la definizione puntuale di competenze e responsabilità consente di delineare precisi modelli organizzativi e procedurali all’interno di una cornice di sicurezza, che deve sussistere anche in manifestazioni come quella di sabato prossimo in cui non si intravedono profili di particolare criticità.

La piena sinergia istituzionale, messa in moto in questi giorni e ulteriormente declinata nel corso della riunione odierna, consentirà al popolo dei fedeli potentini di godere appieno di una giornata di grande festa”, ha dichiarato il Prefetto Campanaro in conclusione di riunione.

Presenti alla riunione del Consesso, che ha valutato complessivamente adeguate le misure pianificate, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Provincia di Potenza, il Vice Sindaco di Potenza ed i referenti della Curia Arcivescovile di Potenza.