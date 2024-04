Domenica 14 aprile 2024 alle ore 11,30 nella sede del PD a Potenza è in programma l’incontro con Francesco Boccia a sostegno del candidato presidente alla Regione Basilicata, Piero Marrese.

Alle 12,30 è in programma una passeggiata in via Pretoria a Potenza e alle ore 18 è in programma il comizio in corso Umberto I a Bernalda.

Di seguito la locandina con i dettagli.