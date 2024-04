“In Basilicata miliardi di risorse per scrivere il futuro”. Le parole di Bardi

“Voglio ringraziare il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto, che oggi ancora una volta è qui in Basilicata, perché ha davvero a cuore la nostra regione.

La Basilicata oggi dispone di risorse non affatto scontate, un miliardo di euro dal Patto di sviluppo e coesione, poi ci sono i fondi del PNRR, e grazie al lavoro del governo l’opportunità della Zes unica per il Mezzogiorno.

Sul PNRR in Basilicata ci sono circa 3500 progetti approvati, 1400 gestiti dai Comuni, 1,86 miliardi di euro stanziati per tutta Basilicata.

Abbiamo garantito la massima divulgazione e assistenza ai bandi in corso, la Regione si è dotata della Struttura di Missione per agevolare la realizzazione degli obiettivi, non avendo diretti compiti di gestione.

A febbraio la Commissione europea ha presentato il rapporto sugli stati membri e l’Italia è stata quella dalle migliori performance sul PNRR, stiamo facendo bene anche in Basilicata e con la Zes, lo abbiamo sempre sostenuto, vogliamo che per chi produce in Basilicata ci siano dei vantaggi, abbiamo il dovere di difendere le nostre imprese, alle quali in questi 5 anni abbiamo destinato quasi 900 milioni di euro e dobbiamo poi attrarre nuovi investimenti, grazie alle aree ZES e alla nuova organizzazione delle aree industriali.

Così si crea lavoro, non con l’assistenzialismo.

Però noi vorremo ottenere una maggiore soglia per la nostra regione in modo da riequilibrare investimenti fatti, affinché sia conveniente venire a investire in Basilicata che ha fame di infrastrutture e necessita di essere attrattiva per chi investe.

La Basilicata ha fame di infrastrutture e con l’accordo di coesione finanzieremo tanti interventi sulla viabilità locale, siamo concentrati sia sulla rete di eliporti che sulla Pista Mattei, i cui lavori partiranno a breve.

C’è poi la tanto attesa Ferrandina-Matera ma voglio sottolineare che faremo di tutto per finanziare lo studio di fattibilità sull’alta velocità in Basilicata.

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, candidato presidente alle prossime regionali del 21 e 22 aprile partecipando a Potenza a un incontro organizzato con le associazioni di imprenditori.