Furti ad attività anche a Potenza: uomo incastrato dalla Guardia di Finanza!

Sequestrati a un uomo di origini albanesi residente a Cassano Murge, dalla Guardia di Finanza di Bari, beni e denaro per 600 mila euro.

Ritenuto socialmente pericoloso, su di lui pende l’accusa di essere stato coinvolto in attività estorsive risalenti a ottobre 2016 e in indagini – in un periodo che va da settembre 2018 a febbraio 2019 – su un’organizzazione criminale, denominata la “banda della Bmw”.

Quest’ultima sarebbe considerata responsabile di ben 22 furti ai danni di bar, stazioni di servizio, negozi di telefonia, pizzerie, banche e uffici postali in diversi centri, ad esempio:

Santeramo in Colle;

Casamassima;

Gioia del Colle;

Noicattaro;

Gravina in Puglia;

Castellana Grotte;

Toritto;

Adelfia;

Acquaviva delle Fonti;

Valenzano;

Conversano;

Cassano delle Murge e Bitonto;

delle province di Potenza, Matera e Taranto.

