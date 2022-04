Potenza, Navigator in piazza: “Decisivo l’impegno del Ministro Orlando. Si restituisca dignità ai lavoratori”! Queste le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Raffaele La Regina – Segretario regionale PD Basilicata e Roberto Cifarelli – Capogruppo PD in Consiglio regionale, su Navigator Lucani:

“La scorsa settimana eravamo in piazza con i 26 navigator lucani – in scadenza al 30 aprile – e le parti sociali per discutere del futuro di lavoratrici e lavoratori che rappresentano un patrimonio di competenze e che hanno dovuto, molto spesso, sopperire a ruoli e funzioni diverse per assicurare un servizio che nei territori manca.

Ieri il Ministro Andrea Orlando è stato chiarissimo: non si può disperdere questo patrimonio di competenze che vanno tutelate con interventi strutturali.

Sono state individuate ulteriori risorse da destinare alle Regioni per favorire la contrattualizzazione dell’intera platea di lavoratori e lavoratrici.

Oltre alle risorse, il Ministero Del Lavoro presenterà una proposta normativa che prevede l’introduzione di punteggi premiali nei concorsi regionali.

Un impegno concreto del Ministero del Lavoro.

Molto meno concreto quello della Regione Basilicata che dovrebbe quantomeno comprendere e rendere noto come, senza i navigator, in Basilicata non sono garantiti servizi essenziali come quelli dei CPI (Centri per l’impiego) e chiederne pertanto la proroga.

Diversamente, ci si assuma la responsabilità di affermare che alla Basilicata un patrimonio come questo non serve.

Il Partito Democratico Basilicata è dalla parte di queste professionalità e competenze.

I concorsi, più volte annunciati da Bardi, si svolgano subito e si restituisca dignità al lavoro“.

