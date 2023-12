Giornata del volontariato: “la Basilicata migliore opera nel silenzio”. Complimenti a tutti questi volontari

“La giornata internazionale del volontariato è l’occasione per celebrare l’instancabilità di donne e uomini impegnati nelle giuste cause e nell’altruismo, con dedizione e spirito di sacrificio, in ogni ambito sociale.

Il perseguimento del bene collettivo, disinteressato e lontano dai clamori, è un valore etico e morale impareggiabile che viene generosamente e silenziosamente donato a tutti noi da quanti si spendono in azioni e iniziative a favore del prossimo.

Le parole di occasionale ringraziamento non saranno pertanto mai sufficienti a esprimere tutta la riconoscenza che dobbiamo al mondo associativo e ai suoi esponenti i quali sono da sempre in prima linea nelle situazioni più difficili e nelle diverse emergenze pubbliche.

Durante il periodo della pandemia, quale responsabile della protezione civile regionale, ho potuto toccare con mano l’eccezionale supporto dato alle istituzioni e ai cittadini dai volontari che hanno sacrificato tempo ed energie per aiutare gli altri, con umiltà ed abnegazione, apprendendo ancora più da loro il valore del sacrificio tenace ma umile e riservato.

Il vero volontariato si svolge infatti a testa bassa, con una sensibilità non comune e in punta di piedi, a tutela delle persone fragili e bisognose e di tutti coloro che chiedono aiuto ed assistenza quotidiana.

“Un volontario, senza eccesso di zelo, fa gratis quel che può e gli pare zero” dice il testo di una bella canzone.

Dell’abnegazione e della passione civile dei gruppi di volontariato sono stata osservatrice e testimone in tutte le situazioni in cui ho avuto la fortuna e l’opportunità di lavorare gomito a gomito con loro o di incontrarli pubblicamente.

La nostra immensa gratitudine va anche ai Vigili del fuoco lucani e italiani all’indomani della giornata internazionale che li ha doverosamente festeggiati per i grandi meriti sul campo, meriti che sono tanti soprattutto in una regione come la Basilicata la quale per caratteristiche naturali e territoriali necessita continuamente di interventi per combattere incendi, dissesti e altre situazioni in cui può essere messa a repentaglio la pubblica incolumità.

I vigili del fuoco per le loro particolare abilità, la meticolosa conoscenza dei luoghi e il costante presidio del territorio assicurano prontezza di risposta alle richieste e superiori livelli di sicurezza pubblica.

In questa giornata ringrazio tutti coloro, Carabinieri, Vigili del fuoco, volontari e personale di soccorso, che hanno partecipato alle ricerche di un mio concittadino di Lavello, scomparso e fortunatamente già ritrovato ieri sera in buone condizioni, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia e a tutta la comunità lavellese”.

Così scrive il Consigliere regionale Merra.

(In copertina: immagine d’archivio).