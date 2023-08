Giovani democratici di Potenza: al via il lancio della raccolta firme sul raddoppio della Potenza-Melfi! I dettagli

L’estate sta finendo, ma non quella dei Giovani democratici di Potenza.

Così fanno sapere:

“Siamo da sempre vicini ai temi più importanti per i cittadini e per i giovani e vogliamo portare all’attenzione del governo non solo sulle questioni nazionali, ma anche su quelle più interne che sono spesso messe in secondo piano.

Inizieremo con il lancio della raccolta firme a sostegno di:

Salario minimo legale;

Raddoppio corsie SS 658 Potenza-Melfi.

Ci troverete nelle piazze lucane per discutere di salario minimo legale e di infrastrutture, nello specifico del raddoppio della Potenza- Melfi.

Ma non ci fermiamo qui.

Le voci sempre più cupe riguardo lo stabilimento Stellantis a San Nicola di Melfi non possono lasciarci indifferenti.

Ne vale del lavoro e del benessere di tanti e tante, giovani e famiglie della Provincia e non solo.

Saremo pronti a fare sentire la nostra voce.

Vi aggiorneremo più avanti con tante altre iniziative.

Stay tuned!

Intanto potete sostenere le petizioni anche online ai link:

https://chng.it/HcvzfYKXhD

