Basket Potenza: al prossimo campionato ci sarà anche Alessandro Vece nel roster dell’Academy! Ecco le sue parole

Ci sarà anche Alessandro Vece nel roster dell’Academy che prenderà parte al prossimo campionato di C unica.

La diciassettenne guardia potentina, prodotto del vivaio della Timberwolves – da cui arriva in prestito – sarà nuovamente nel roster guidato da coach Vincenzo Bochicchio, dopo aver meritatamente dimostrato di meritare i minuti passati sul parquet anche in occasioni di delicate partite in trasferta, nonché nel turno finale con lo Sporting Portici valso la promozione in Serie C.

A lungo fermo per un infortunio al ginocchio patito nella trasferta di Cava, Vece aveva già giocato dieci minuti di media (con un high di 7 punti) nel primo scorcio di stagione, per poi rientrare nella trasferta di Portici di regular season (17 minuti) nel quintetto quasi tutto potentino capace di infliggere il break decisivo alla sfida e giocare 11 e 13 minuti (con 4 punti ed altrettanti rimbalzi) nelle ultime due decisive partite della stagione.

Uno spazio che coach Bochicchio ha saputo costruirgli, ricevendo dal classe 2005 energia, difesa e cambio di ritmo entrando dalla panchina e che ora il numero 2 rossoblù sarà chiamato a confermare anche al piano superiore nell’affascinante campionato che lo attende con i suoi compagni in maglia Academy.

Ecco le sue prime parole a ridosso della conferma:

“Sono molto felice di far parte della squadra anche quest’anno, è un onore poter giocare con compagni più esperti e di un livello che possa farmi crescere tanto.

Ringrazio il coach e tutta la dirigenza per la fiducia, pronto a dare il massimo anche quest’anno con l’auspicio di raggiungere i nostri obiettivi e che in tanti ci seguano e vengano al palazzetto a tifare per l’Academy”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)