IL Maestro D’Amico, musicista lucano di successo, invitato in Francia per questo prestigioso concorso! Complimenti

Il M° Giuseppe D’Amico, contrabbassista lucano e direttore artistico della Fondazione Accademia Ducale centro studi musicali, è stato invitato in Francia al concorso per il ruolo di primo contrabbasso solista della prestigiosa Opéra National di Parigi.

Allievo del celebre contrabbassista Franco Petracchi, formatosi presso le migliori Accademie italiane – Chigiana di Siena e Stauffer di Cremona – D’Amico ha girato il mondo fin da ragazzo, esibendosi in prestigiosi teatri, sia in gruppi da camera che in orchestra e anche come solista.

Ha tenuto concerti nei maggiori Teatri nazionali ed internazionali, masterclass in Italia e all’estero, tra le quali una masterclass in qualità di docente di contrabbasso presso il “Conservatorio National de Musica” di Lima e concerti solistici nella maggiori città italiane e all’estero:

presso l’Auditorium della Cattedrale di Lima e la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Lima (in cui vengono eseguiti brani scritti appositamente per l’occasione),

all’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico,

l’Accademia Liszt di Budapest,

l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest,

in Austria presso l’Accademia Acal Leivas di Klagenfurt come artista in residenza,

in Argentina,

a Buenos Aires, con una tournée di 5 concerti nelle maggiori istituzioni di Buenos Aires, in cui è stato eseguito in prima assoluta il suo Trio per contrabbasso, pianoforte e clarinetto,

in Germania a Stoccarda, presso la prestigiosa Haus der Musik.

Nell’estate del 2024 sarà impegnato in una tournée di concerti in Italia ed Europa con l’Ensemble Accademia Ducale che avrà come punto di arrivo la Cattedrale di Santiago de Compostela.

“Un musicista completo” – come dice di lui il celebre musicologo Renzo Cresti – D’Amico, in maniera del tutto naturale, va ben al di là del professionismo comunicando con la sua partecipazione la verità della musica, la quale vuole essere condivisa, capita e percepita, con intelligenza e adesione emotiva. Ragioni e sentimenti lo guidano in un percorso artistico che si sta rivelando di prim’ordine.