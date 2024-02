Verso Potenza ‘Città dei Giovani’: “Il mio cuore è esploso letteralmente di gioia. Io sono con voi, forza”. Le parole dell’atleta potentina Palumbo

Potenza è tra le cinque finaliste del premio Città dei Giovani!

Raggiunto dalla notizia il Sindaco, Mario Guarente, ha dichiarato:

“Un risultato straordinario che ha visto, per mesi, un lavoro corale di ragazzi e associazioni che, insieme al Comune, hanno immaginato un percorso per una città sempre più a misura di giovani.

Incrociamo le dita e… ad maiora, Potenza!”.

Queste le parole della testimonial Francesca Palumbo, schermitrice italiana e campionessa potentina:

“Ho avuto la fortuna e l’onore di collaborare con alcuni di voi per questo straordinario progetto.

Quando ho avuto la notizia di questo primo traguardo raggiunto non lo nascondo, ma il mio cuore esploso letteralmente di gioia perché posso capire profondamente quello che avete provato e quello che state provando in questo momento.

Posso capire profondamente che cosa significa credere in un progetto e dedicarsi con tutta la propria anima affinché questo prenda forma e si realizzi.

Dovete essere fieri e orgogliosi di questa strada così ricca che avete costruito fino a questo momento; per me siete proprio la dimostrazione pratica del vostro stesso progetto: giovani coadiuvati ovviamente da adulti straordinari e e speciali che vi stanno sostenendo in questo cammino, ma giovani che vogliono ritornare protagonisti della propria realtà con energia, con dedizione, con passione, dedicando tempo idee e tutto ciò che hanno affinché questo progetto si realizzi.

È proprio in questo modo che si realizzano i sogni: senza fretta ma senza sosta!

Io sono con voi lotto con voi, fino alla fine! Non fermatevi adesso! Continuate a lottare, a sognare e a impegnarvi così come state facendo

Comunque vadano le cose, voi avete vinto!“.