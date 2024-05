Il nostro Potenza Calcio premiato a Milano: la cura degli spogliatoi e il ringraziamento per l’accoglienza sono un buon esempio di civiltà! I dettagli

La società Potenza Calcio è stata protagonista, nella splendida cornice milanese della scuola militare Teuliè, in occasione della 29^ edizione del Premio Gentleman Fair Play.

Durante il tradizionale Dinner Gala benefico, dedicato alla valorizzazione dei gesti positivi nel panorama calcistico nazionale, il club rossoblù è stato insignito dell’ambito premio per la categoria LEGA PRO – Stagione 2023/24.

L’organizzazione del Premio Gentleman e la Direzione della Lega Pro hanno scelto il Potenza Calcio come esempio e buona pratica, per una singolare iniziativa di civiltà: aver lasciato gli spogliatoi degli stadi in trasferta in condizioni impeccabili e aver donato una piantina agli avversari accompagnata da un biglietto di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta.

Inoltre, durante la serata è stata menzionata un’altra iniziativa del club che ha riservato un’attenzione speciale alla stampa, distribuendo cestini di caramelle rossoblù con biglietti contenenti rime e frasi positive, a testimonianza dell’apprezzamento per l’importante lavoro svolto dai media.

A ritirare il prestigioso riconoscimento è stato il membro del Consiglio di Amministrazione del Potenza Calcio, Francesco Ciampa.

Il premio è stato consegnato dal fondatore dell’evento, Gianfranco Fasan, dalla giornalista Giorgia Rossi, dal giornalista e conduttore Massimo Caputi e dal Responsabile Ufficio Stampa della Lega Pro, Paolo Nacarlo.

Il Presidente Donato Macchia ha dichiarato:

“Questo premio è un riconoscimento del nostro impegno nel promuovere valori positivi all’interno e all’esterno del campo.

La cura degli spogliatoi e i messaggi di gratitudine che lasciamo sono piccoli gesti che riflettono il nostro rispetto per gli avversari e per l’ambiente che ci ospita.

I messaggi positivi alla stampa sono testimonianza dell’importanza riconosciuta al ruolo del giornalista nell’impalcatura sociale e culturale. Siamo orgogliosi di essere un esempio virtuoso e punteremo a fare sempre meglio nel rispetto dei sani valori dello sport e della vita”.

L’Amministratore Delegato Nicola Macchia ha aggiunto:

“Essere premiati in una serata così prestigiosa, insieme a società e campioni di Serie A, è un grande onore per il nostro club.

Questo riconoscimento valorizza il brand Potenza Calcio e rafforza il nostro impegno a costruire un calcio basato su rispetto, gratitudine e positività, non solo verso i nostri avversari, ma anche verso tutti coloro che lavorano dietro le quinte per far sì che lo spettacolo del calcio possa esistere.

Un ringraziamento particolare va a Giuseppe Lolaico (team manager) e Mario Pesarini (Responsabile Ufficio Stampa), per aver gestito con cura i rapporti con avversari e stampa e aver ideato le iniziative riconosciute come buone pratiche legate allo sport ed alla sana competizione agonistica”.