Potenza, i Cavalieri del Santo pronti ad attraversare la nostra città a cavallo e a ricevere la Benedizione! Ecco il percorso

L’Associazione i “Cavalieri del Santo” fa sapere:

“Vi aspettiamo Domenica mattina 19 Maggio in Piazza Don Bosco, dove dopo aver attraversato la nostra città, riceveremo insieme ai nostri meravigliosi cavalli la Santa Benedizione, anche in vista della prossima Parata dei Turchi!

Per chi vorrà ammirare il nostro corteo che partirà intorno alle 9.30 da via dell’Edilizia, vi indichiamo il percorso:

ponte Musmeci, Viale Marconi, Viale Dante, Via Vaccaro, Piazza XVIII Agosto, Corso Umberto I, Via Mazzini, Via Ciccotti, Via Piemonte (Rotonda Ospedale San Carlo), Via Di Giura, Viale Firenze, con Arrivo previsto per le ore 12.30 in Piazza San Giovanni Bosco, ove è prevista per le ore 13.15 la Benedizione dei cavalli e cavalieri da parte del Parroco.

Si potranno fare foto con i cavalli che da anni arricchiscono la Storica Parata potentina del 29 Maggio”.

Viva i Cavalieri del Santo!

Tutta la città è in fermento per la nostra storica sfilata.

Ci sarete?