Il Sindaco di Vietri di Potenza su vicenda giudiziaria: “Le nostre azioni improntate da sempre al principio di legalità”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Avv. Christian Giordano, Sindaco del Comune di Vietri di Potenza:

“In merito alla vicenda giudiziaria che interessa un Consigliere del Comune di Vietri di Potenza, nel rispetto delle indagini in corso, confido nel buon esito delle stesse fermo restando la presunzione d’innocenza degli indagati ed in particolare del Consigliere chiamato in causa.

Al tempo stesso auspico una rapida definizione della stessa anche al fine di garantire serenità rispetto alle decisioni e alle iniziative della nostra Amministrazione Comunale, sgombrando il campo da ogni qualsivoglia interpretazione, garantendo serenità alle nostre azioni improntate da sempre al principio di legalità ed assoluto rispetto delle regole vigenti in materia del caso di specie.

È noto che l’unico fine del Comune di Vietri di Potenza, rispetto alla gestione della Cava Pedali, è sempre stato quello di ripristinare la legalità che negli anni pregressi era venuta meno.

Tra l’altro, il Comune ha finalmente e concretamente messo a disposizione della comunità i frutti scaturenti dall’utilizzo di tale bene comune, tanto da garantire ai cittadini residenti l’azzeramento della TARI”.a

