Potenza in prima linea per contrastare i disturbi alimentari. I dettagli dell’evento

La Regione Basilicata lancia un importante piano biennale per il contrasto ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) dal titolo “Linee di intervento per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione“.

In tale Piano sono state individuate azioni coerenti ed il più possibile integrate e trasversali rispetto a quelle previste dalle Linee Guida e dalle Raccomandazioni espresse dalla Comunità scientifica nazionale ed internazionale e dai documenti di indirizzo del Ministero della Salute per l’assistenza alle persone con DNA finalizzate a garantire e stabilizzare livelli minimi di cura di base, definire trattamenti Evidence Based e realizzare idonei eventi di formazione per gli operatori sanitari regionali impegnati a vario titolo nella gestione dei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Il Progetto prevede la realizzazione di eventi formativi la cui realizzazione è affidata all’ASM di Matera.

Il 19 Novembre alle ore 15:00 presso la Galleria Civica di Potenza, verrà presentato il progetto nel dettaglio.

La Fondazione Dna Basilicata invita:

“Un’opportunità preziosa per informarsi e riflettere su temi cruciali per il benessere personale e collettivo.

Insieme possiamo fare la differenza per chi lotta contro i disturbi alimentari!”.

Di seguiti la locandina dell’evento.