Non si fermano i lavori sullo schema Basento-Camastra: ecco il punto della situazione

Procedono a ritmo serrato i lavori per la costruzione della condotta premente che consentirà di prelevare acqua dal Basento, all’altezza di Castelmezzano e Albano di Lucania, per immetterla nel “Camastrino”, la vasca realizzata da Acquedotto lucano sullo scarico della diga Camastra.

Come si evince dalla cartina allegata, l’opera risulta essere completata al 72,8 per cento, coerentemente rispetto al cronoprogramma stabilito in base al quale l’infrastruttura sarà pronta entro il 20 Novembre.

Quattro squadre di tecnici e operai sono impegnate in parallelo per saldare le condotte lungo il tracciato di progetto di circa 4 chilometri.

Considerato il carattere di temporaneità e di emergenza, i tubi non vengono interrati, come normalmente avviene per le condotte idriche, ma semplicemente posati sul terreno anche per consentire un possibile riutilizzo futuro.

La soluzione tecnica prevede un’opera di derivazione e un bacino di calma all’altezza della confluenza tra il torrente Camastra e il fiume Basento a 448 mslmm.

In prossimità del bacino di calma, ad una distanza di sicurezza, sarà posizionata una batteria di tre pompe in grado di sollevare le portate di progetto stimate in 400 litri al secondo.