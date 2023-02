In campo con i campioni del Potenza Calcio bambini e ragazzi affetti da questa malattia. Ecco la bella iniziativa

Dopo l’esperienza di qualche anno fa, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata scenderà nuovamente in campo con la squadra rossoblù.

Domenica 12 febbraio, in occasione della gara tutta lucana tra Potenza e Picerno allo stadio Viviani, alle ore 17:30, una delegazione di soci, genitori e alcuni bambini e ragazzi con Diabete di Tipo 1, attenderanno le due squadre in campo prima del fischio iniziale.

AGGD Basilicata da ormai 5 anni, opera su tutto il territorio regionale per diffondere la conoscenza di questa patologia con lo scopo di abbattere stereotipi e luoghi comuni, che molto spesso si estremizzano in contesti quale la scuola o durante le attività sportive quotidiane.

Vale la pena ricordare che il diabete di Tipo Uno è la forma più grave della patologia, e colpisce esclusivamente bambini e adolescenti, e al momento non esiste una vera e propria cura, pertanto il momento in cui viene diagnosticata è sempre molto delicato da affrontare, non solo per il soggetto stesso, ma per tutto il contesto familiare.

Proprio in questa ottica, AGGD Basilicata si impegna a sostegno delle famiglie, affinché nessuna si senta sola nell’affrontare questa malattia cronica, che colpisce sempre più bambini in età pediatrica.

L’associazione ringrazia il Presidente Macchia e tutta la società rossoblù che si è messa a disposizione per far luce su una tematica ancora oggi poco conosciuta ma che interessa tante famiglie su tutto il territorio lucano.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

