L’Academy Basket Potenza pronta a dare il tutto contro il Napoli! In bocca al lupo

E’ sfida tra Academy Basket Potenza domani a Napoli.

Nell’anticipo valido per la 3^ giornata di ritorno del campionato di C Silver (palla a due alle ore 16.30 al Polifunzionale di Soccavo) la squadra di Vincenzo Bochicchio fa visita alla giovane formazione partenopea, nella quale militano i migliori elementi del settore giovanile del Napoli Basket di Serie A.

Non inganni la differenza e la posizione in classifica (penultima contro prima, 4 punti contro 26), né tanto meno il larghissimo successo (95-30) con cui i potentini si imposero nella gara d’andata, perché di recente, almeno sul proprio parquet, i ragazzi di coach Di Luzio hanno seriamente impensierito Ischia (82-85), Cava (sconfitta al supplementare) e Sarno (63-70) restando in partita fino alla sirena finale.

Le due vittorie ottenute in stagione sono invece arrivate ad Agropoli (61-70) ed in casa con Secondigliano (84-76).

Una ragione molto chiara per non sottovalutare un impegno in cui l’Academy, capolista con Portici 2000, ha il chiaro intento di proseguire la sua striscia di vittorie, arrivata sabato scorso con Agropoli a quota cinque, onde evitare di perdere per strada punti sanguinosi nella corsa al vertice del campionato.

Un concetto molto chiaro anche nell’analisi prepartita di Francesco D’Urzo:

“Andiamo a Napoli con l’intenzione di prolungare ulteriormente la nostra striscia positiva, ma siamo consapevoli di trovarci davanti una squadra molto giovane e che si è giocata le sue partite sempre fino in fondo.

Nelle ultime settimane si respira un’aria molto positiva nel nostro ambiente e questo ci ha dato modo di lavorare bene anche in allenamento.

Sappiamo che il momento ci è sicuramente favorevole, ma la partita di domani non è per niente da sottovalutare”.

Palla a due alle ore 16.30 con ingresso gratuito e diretta streaming sulla pagina Facebook Napoli Basket Academy agli ordini dei signori Daniele di Avellino e Costigliola di Scafati.a

