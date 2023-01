In provincia di Potenza bambini, ragazzi e adulti insieme per la Giornata Diocesana della Pace! Il programma

Domenica 29 gennaio ’23, a Oppido Lucano (PZ), l’Azione Cattolica Ragazzi dell’Arcidiocesi di Acerenza celebra la Giornata della Pace insieme al Vescovo, S.E. Mons. Francesco Sirufo, e tutti i ragazzi provenienti dai comuni della Diocesi.

L’incontro, che prevede la partecipazione di circa 500 ragazzi, accompagnati dagli educatori e catechisti e dai sindaci dei rispetti comuni, si svolgerà a partire dalle ore 09,00 di domenica e si concluderà nel pomeriggio.

Il programma della giornata, come da locandina allegata, sviluppa il tema associativo dell’anno improntato sull’essere squadra.

Dopo il raduno iniziale, presso il velodromo di Oppido L., si svolgerà la marcia per la pace, presieduta dal Vescovo, Mons. Francesco Sirufo, i sindaci e le istituzioni dei comuni dell’Arcidiocesi e dai ragazzi, che con striscioni e soste di riflessione, ripercorreranno il Messaggio di Papa Francesco per la 56a Giornata Mondiale della Pace.

Seguirà la Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Francesco Sirufo, a conclusione della quale la Presidente di Azione Cattolica, la Sig.a Donatina Telesca, attraverso un indirizzo di saluto ai partecipanti presenterà le iniziative diocesane per promuovere nelle nostre piccole comunità una cultura della pace ispirata ai valori evangelici della comunione, integrazione, accoglienza e rispetto dell’altro.

La presidente dell’Azione Cattolica, Donatina Telesca, nella presentazione della giornata, per sottolineare l’impegno educativo della comunità ecclesiale nei nostri piccoli centri lucani, ha affermato:

“Se non fosse per i tanti educatori e i loro parroci le nostre piccole comunità non potrebbero far fronte alla complessità educativa dei ragazzi, sia in ambito ecclesiale che sociale.

L’ACR offre la possibilità di crescere insieme, in un costante laboratorio di sintesi CULTURA-FEDE-VITA.

La Giornata della Pace è solo una delle tappe del percorso educativo che mette in campo la passione educativa a partire dal Vangelo e dalla Chiesa, per formare coscienze critiche, capaci di guardare il mondo e la storia con simpatia e responsabilità”.

Nel pomeriggio, dopo la condivisione del pranzo, presso il palazzetto dello Sport di Oppido Lucano, si svolgeranno, tra testimonianze e momenti di animazione, i giochi a squadre per “allenarsi” alla pace.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

