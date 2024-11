Potenza: in questa Scuola una giornata per celebrare il cibo come nutrimento, cultura e piacere! I dettagli

L’11 Novembre appuntamento per 29.000 studenti e 400 attivisti in tutta Italia.

Imparare a capire e a esprimere le proprie emozioni con l’aiuto della natura, saperla leggere attraverso i sensi, riscoprirsi parte di essa attraverso le iniziative svolte nell’orto e le attività didattiche che spaziano tra scienze, arte e cucina: sono solo alcuni dei temi al centro della Festa degli Orti Slow Food che si celebra l’11 Novembre.

Quest’anno, nel 20esimo anniversario dell’inizio del progetto, la giornata coinvolge non solo 29.000 studenti e 1600 insegnanti di 400 scuole, dagli asili nido alle scuole secondarie di primo grado, ma anche 400 attivisti della rete nazionale degli Orti Slow Food di comunità nata a maggio con il sostegno di UniCredit: una platea eterogenea, ma unita dall’impegno per la tutela della biodiversità e delle risorse naturali.

Il tema del 2024, la relazione dell’essere umano con la natura e nella natura, si inserisce nel percorso avviato con l’ultima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, e rafforza la visione del cibo come nutrimento, cultura, convivialità, piacere e come elemento potente di connessione con la terra.

Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia sottolinea:

“Coltivare è un percorso di crescita e consapevolezza.

Nell’orto impariamo a vivere in armonia con la natura, a rispettare i suoi ritmi e a cogliere ogni sua sfumatura, a comprendere il valore della cura e dell’attesa.

Salvaguardiamo non solo varietà autoctone e metodi di coltivazione, ma anche legami e relazioni, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno collettivo per il bene comune.

Oggi, come vent’anni fa, consideriamo l’orto un’aula a cielo aperto e un’attività quotidiana a servizio dell’educazione e della didattica.

Ma oggi, più di allora, crediamo che sia urgente dedicarsi all’educazione alimentare delle giovani generazioni, perché abbiano gli strumenti per decidere come alimentarsi, perché, a differenza di ogni altra merce, il cibo diventa noi.

Attraverso scelte consapevoli d’acquisto, soprattutto nell’alimentazione, determiniamo quale filiera produttiva sostenere: mangiare, diceva Wendell Berry, è un atto agricolo!

Per questo motivo, insieme all’Università di Scienze Gastronomiche, continuiamo a rinnovare l’invito a firmare l’appello perché l’educazione alimentare venga inserita come insegnamento nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

Ma educare i giovanissimi non basta, è necessario che tutti prendano coscienza dell’importanza di coltivare e mangiare in modo consapevole, e non c’è modo migliore di farlo che prendendosi cura di un orto.

Per questo, dal 2024, grazie al sostegno di UniCredit, abbiamo ampliato la rete agli orti alle comunità, per coinvolgere il maggior numero possibile di realtà e soggetti che vogliono sporcarsi le mani e fare la differenza”.

Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit, afferma:

“La sostenibilità ambientale, l’impegno verso le comunità in cui operiamo, rappresentano una parte fondamentale della nostra cultura.

Siamo fortemente impegnati ad aumentare costantemente il nostro impatto sociale e siamo quindi orgogliosi di essere partner di Slow Food”.

In occasione della Festa sono stati consegnati 463 kit, ognuno dei quali destinato a un orto, contenente diversi materiali, come un libro che approfondisce il tema dell’anno “Naturalisti in cucina” di Federica Buglioni nelle scuole, e “Arborama” edito da Slow Food Editore negli orti di comunità, e il verdometro, lo strumento tratto da “Il cartolaio del bosco” di Antonia Teatino che permette di riconoscere nell’orto i cinque colori della salute.

Tra i doni del kit, anche la cornice in cui riporre l'”Arcimboldo in orto”: scuole e comunità sono infatti invitate a esprimere la loro creatività attraverso la realizzazione di un’opera d’arte con materiali naturali (frutta, verdura, erbe di stagione, foglie, legnetti, fiori, pietre, terra) e, fino al 18 Novembre, possono partecipare all’iniziativa di Slow Food Educazione, scattando una foto del proprio quadro e condividendola sui social con gli hashtag #ortislowfood e #arcimboldoinorto.

Il kit contiene anche gli assaggi di due legumi speciali, le fave Cottoia di Modica, Presidio Slow Food, dell’azienda La Legumeria, e i lupini in salamoia offerti da Coop, ai quali si aggiungono una bustina di semi di fave, un sacchetto di legumi misti della rete Slow Beans, con Presìdi e prodotti dell’Arca del Gusto, da seminare, per rendere ancor più variegato l’ecosistema dell’orto, e infine dei segnalibri che si possono piantare, poiché biodegradabili e “farciti” di semi.

Non mancano poi le schede didattiche, per le scuole e non solo, da fare durante l’anno scolastico: attività per esercitare l’olfatto e l’udito, tarate sulle diverse fasce d’età, consigli su come coltivare l’orto e altre proposte da organizzare in aula o all’aperto.

Nato dagli Edible School Gardens di Slow Food USA e approdato in Italia nel 2004, l’Orto Slow Food è il principale strumento di educazione alimentare, del gusto e ambientale dell’Associazione, e con la Festa degli Orti sancisce un momento simbolico importante per studenti, insegnanti, genitori, nonni e produttori locali.

A vent’anni dalla sua nascita, nel 2024 il progetto si è esteso anche agli Orti di comunità come quelli urbani, sociali, conviviali, collettivi o terapeutici, con l’obiettivo di coinvolgere una platea più ampia possibile di persone, che vedono questa attività come un’occasione di svago e di scoperta, una pratica collettiva di crescita verso azioni sostenibili in campo, a tavola e più in generale nella quotidianità.

Ci ritroveremo il 15 Novembre presso Istituto Comprensivo Torraca Luigi La Vista alle ore 10:00 in Aula Magna con i partecipanti al primo anno di esperienza.

Illustreremo un anno di attività e cosa intendiamo continuare con questo secondo anno di attività.

Saranno presenti:

il Dirigente Scolastico Marianna Catalano,

il Vicesindaco e Assessore Politiche Giovanili del Comune di Potenza Federica D’ Andrea,

il Presidente Tecnologi Alimentari della Basilicata e Calabria Gianluca D’Andrea,

il Presidente dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza Albino Grieco ,

il Presidente Io Potentino Onlus Valentina Loponte,

Giuseppe Lariccia Certum,

il Fiduciario della Condotta Slow Food Domenico Mele.

Di seguito, la locandina dell’evento.