A Potenza un’iniziativa unica per celebrare il potere terapeutico dell’arte e la creatività. Ecco come partecipare

Il Comitato Organizzatore del Festival dell’Arte e dell’Arteterapia è entusiasta di annunciare il “Festival dell’Arte e dell’Arte che Cura”, un’iniziativa unica organizzata per celebrare il potere terapeutico dell’arte e la creatività che ci unisce.

Il Comitato dichiara:

“Questo straordinario evento si svolgerà presso la storica Cappella dei Celestini a Potenza dal 15 Novembre all’1 Dicembre 2024, e tutti sono invitati a partecipare.

Il festival offrirà una piattaforma per esprimere la propria creatività in diverse discipline artistiche, tra cui poesia, narrativa, pittura, fotografia, teatro, canto, musica, danza, arte tattile e cortometraggio.

Gli artisti interessati possono partecipare inviando il proprio elaborato entro il 14 Novembre tramite il sito ufficiale www.accademiaimago.it.

Tutti i lavori selezionati avranno l’opportunità di essere esposti durante l’evento, ottenendo così visibilità e riconoscimento.

In aggiunta, i partecipanti al concorso che si distingueranno per i loro elaborati avranno la possibilità di vincere un voucher, che contribuirà parzialmente al percorso formativo per diventare Arteterapeuta.

Questo voucher può essere utilizzato direttamente dal vincitore o donato a chiunque pensi possa beneficiarne.

Il 16 Novembre alle ore 17:00, si terrà un convegno imperdibile presso la Cappella dei Celestini sul tema dell’Arteterapia, con esperti del settore pronti a condividere le loro conoscenze e esperienze.

In parallelo al festival, saranno organizzati una serie di laboratori gratuiti dedicati all’arteterapia, tra cui:

15 Novembre ore 15:00-18:00 – Teatroterapia con Tonino Centola

16 Novembre ore 10:00-13:00 – Musicoterapia Drum circle con il Maestro Miranda

16 Novembre ore 15:00-17:00 – Convegno

16 Novembre ore 19:00 – Vernissage

17 Novembre ore 10:00-13:00 – Psicodramma con la Psicoterapeuta Dott. Massimo Doriani

29 Novembre ore 15:00-18:00 – L’arteterapia nella psicoterapia d’aiuto con la Dott.ssa Caterina Ventura

30 Novembre ore 15:00-18:00 – Arteterapia con le arti visive a cura delle Dott.ssa Ventura e Dott.ssa Rovito

30 Novembre, ore 17:00-18:00 – Premiazione concorsi

1 Dicembre, ore 10:00-13:00 – Laboratorio di Scrittura Creativa con la Dott.ssa Isabella Urbano

Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa celebrazione della creatività e del benessere, e a cogliere l’occasione per esplorare il mondo affascinante dell’Arteterapia.

Non vediamo l’ora di condividere con voi questo meraviglioso viaggio di arte e guarigione!”.

Di seguito, il programma dell’evento.