Incidente mortale a Potenza: strada chiusa. Ecco le ultime notizie

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 13.45 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS93 in prossimità dello svincolo per contrada Botte alle porte del capoluogo.

Giunti sul posto, hanno trovato una autovettura Ford tipo CMax ed un autobus di linea coinvolti in uno scontro frontale.

All’interno della Cmax un giovane dell’87’ che a seguito dell’impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Per poterlo estrarre sono state utilizzate cesoie e divaricatori per poi affidarlo al personale sanitario presente sul posto.

Per il 35enne di Pietragalla, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

All’interno dell’autobus solo uno dei viaggiatori è rimasto ferito in modo lieve.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

La strada è stata chiusa al traffico.

I VV.F. sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e 118.

Queste alcune foto dell’intervento.

