Tragico incidente a Potenza: 35enne ha perso la vita

Purtroppo aggiornamento non positivo sull’incidente avvenuto a Potenza.

Come annunciato poco fa, dopo le ore 13:30, in contrada Piani del Mattino, un autobus di linea e un’auto sono stati coinvolti in uno scontro frontale.

Per cause ancora da definire l’automobile, una Ford, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro il bus e il guardrail.

La persona alla guida, rimasta incastrata all’interno del mezzo, è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale San Carlo.

Qui l’uomo, un 35enne di Pietragalla alla guida dell’auto, non ce l’ha fatta.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dei sanitari del 118.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.a

